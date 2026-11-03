Tg News – 3/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Midterm, lunghe code ai seggi in Georgia e a New York - Attacco hacker contro i supermercati, governo monitora - Von der Leyen “Chiusura di Hormuz costata all’Ue 127 miliardi” - Ucraina, in settimana riunione Nato-Usa-E3 a Bruxelles - Falsi allarmi bomba sui voli in Europa - Chiari (BS), 21enne uccide madre a coltellate e si consegna - Aumentano del 9% le bollette del gas dei vulnerabili - Mattarella “Commozione e cordoglio per i militari caduti in Bosnia” - Previsioni 3B Meteo 4 Novembre mrv