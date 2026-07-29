Home Video News Pillole Tg Sport – 29/7/2026
Tg Sport – 29/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Il ritorno di Mancini alla guida degli Azzurri, con Ranieri DT e presidente Club Italia - Malagò chiarisce i retroscena "Nessun blitz, rispetto per i club" - Juve a un passo da Kolo Muani, Inter su Stones, Milan chiude per Diawara - Volley VNL, azzurri ai quarti contro gli USA - Un doppio oro da favola per l'Italscherma ai Mondiali - Varese pronta per gli Europei di canottaggio, Italia al via con 22 equipaggi /gtr