Tg Sport – 28/2/2023

In questa edizione: - Il Napoli prepara la prossima sfida contro l'ex Sarri - Lazio e Fiorentina vincono e consolidano la loro posizione - Chiappucci festeggia 60 anni "Una vita in fuga" - Scherma, l'azzurra Adosini perde in pedana ma vince per il fair play gm/gtr