Agrifood Magazine – 28/10/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - SIAL Paris, l’agroalimentare italiano punta a nuovi mercati - Olio d’oliva, mercato in difficoltà: 16 milioni per l’extravergine Dop e Igp - Quarto Summit Ristorazione Collettiva, costi in salita e contratti poco adeguati - La cucina italiana conquista New York tra gusto e tradizione abr/gtr/col