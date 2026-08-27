Tg Sport – 27/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Milan, le cessioni di Leao e Ricci scuotono i rossoneri - Juventus, caccia all'attaccante tra David e Sorloth - Lazio, ufficiale l'arrivo di Pinamonti - Calcio, stasera a Montecarlo il sorteggio del maxigirone di Champions - Pallavolo, azzurre e azzurri vincenti tra Europei e Fipav Cup - Giochi del Mediterraneo, Italia scatenata con 97 medaglie totali - La FIGC ritira il sostegno a Infantino per la presidenza FIFA azn