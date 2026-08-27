Cina, pericolo di esondazione di un lago artificiale dopo la frana

GYIRONG (CINA) (ITALPRESS) - Un lago artificiale formatosi in seguito alla devastante frana avvenuta ieri vicino al valico di Gyirong, nella regione di Xizang, “presenta un alto rischio di rottura a causa del continuo afflusso d'acqua”. E’ l’avvertimento lanciato dal ministero cinese delle Risorse idriche, secondo quanto riferisce l’emittente CCTV. Nella giornata di oggi il ministero ha tenuto una riunione per discutere dell'innalzamento del livello dell'acqua del lago. Stamane il bacino conteneva circa due milioni di metri cubi d'acqua ed era già oltre la soglia massima. Si prevede un ulteriore afflusso di tre milioni di metri cubi d'acqua nei prossimi tre giorni, precisa ancora l’emittente. Il ministero sta monitorando la situazione e sta elaborando modelli previsionali per potenziali inondazioni, di modo da poter orientare le attività delle squadre di soccorso. lcr/azn (Fonte video: CCTV+)