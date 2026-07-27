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Tg Sport – 27/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nazionale: saltata la candidatura di Pirlo, il nuovo CT arriverà presto - F1: Norris vince in Ungheria, Antonelli allunga nel Mondiale - Ciclismo: Pogacar vince il suo 5° Tour de France - Tennis: Sinner saldo al n°1 ATP, Paolini stabile al 15° posto - Inter di misura col Karlsruher, prima vittoria per Allegri a Napoli - Subito tre argenti per l'Italscherma ai Mondiali di Hong Kong - La Barba al Palo - Per favore dateci Baldini /gtr