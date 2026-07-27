Errigo “Fatto gara incredibile, ai Mondiali in pessime condizioni”

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) - "Viste le ultime settimane credo che oggi ho fatto una gara incredibile. Sono arrivata in condizioni pessime, forse è il manuale per come non arrivare ad un Mondiale, dalla a alla z, però sono riuscita a scrivere il manuale di come poterlo comunque portare a casa. A prescindere da tutto, è un argento vinto". Senza un filo di voce e in pedana dopo settimane difficili anche a causa di un virus, Arianna Errigo non può che essere soddisfatta per l'argento mondiale conquistato Hong Kong nella finale di fioretto individuale persa contro Martina Favaretto. "Se vedo Martina la futura punta di diamante del fioretto azzurro? Assolutamente sì - sottolinea la 38enne brianzola dei Carabinieri, iridata nel 2013 e 2014 - E non lo dico adesso perché ha vinto, si vedeva da diversi anni. Ha fatto una stagione incredibile, e non è la prima, quindi si merita questo Mondiale. Ovvio, ho 38 anni, sono a fine carriera, quindi diciamo che nel fioretto femminile possiamo stare tranquilli". Anche se a fine carriera, Errigo non molla certo la presa in vista delle prossime Olimpiadi: "Los Angeles è l'obiettivo, Brisbane? Un passo alla volta. Prima Los Angeles, poi vediamo", conclude. mc/gtr