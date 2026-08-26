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Tg Sport – 26/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Juventus, tegola Yildiz: decisa l'operazione al piede sinistro - Milan su Alvyn Sanches e Inter tra cessioni e last minute - Pallavolo, Italia travolgente agli Europei: 3-0 anche alla Slovacchia - Giochi del Mediterraneo, Italia padrona del medagliere a Taranto - Sci, rimossi i mezzi di sintesi al ginocchio di Federica Brignone - Euro 2032, Abodi: selezione stadi ed entro maggio i cantieri azn