Musumeci “Italia territorio a rischio, cerchiamo di essere preparati a calamità”

RIMINI (ITALPRESS) - “L’Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% ha frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità; una volta si diceva ‘se accade’, oggi la domanda da farci è ‘quando accade’”. Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. xb1/ads/mca1