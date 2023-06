Tg Sport – 26/6/2023

In questa edizione: - Under 21, dominio e brivido contro la Svizzera - Dopo Tonali, via anche Brozovic e occhio allo United - Italvolley sconfitta dalla Polonia, finals ancora possibili - Elisa Longo Borghini, il tricolore è ancora tuo - Assen parla italiano, vince Bagnaia e subito dietro Bezzecchi - GiroVogando, prima edizione al via da Luino glb/gtr