Palermo piange la piccola Alessia, la madre “Ha unito tutti con il suo sorriso”

PALERMO (ITALPRESS) - "Spero che resti il suo sorriso, la sua determinazione e che abbia lasciato qualcosa di bello a tutto il mondo, perchè lei è riuscita a unire il mondo intero a livello di calcio e di preghiera". Queste le parole della mamma di Alessia La Rosa, piccola tifosa rosanero di soli 8 anni "che - sottolinea il Palermo - ha lottato con straordinaria forza contro una terribile malattia" e che è deceduta nelle scorse ore. Allo stadio Barbera è stata allestita la camera ardente della "Guerriera", così come la chiamavano i tifosi del Palermo, ma anche i giocatori con cui aveva creato un rapporto di grande amicizia. "Scesa in campo più volte al 'Renzo Barbera' al fianco dei calciatori rosanero, e in particolare di Jacopo Segre, in occasione delle partite ufficiali, Alessia ha costruito con il Palermo un legame capace di andare oltre il calcio. Per il suo amore per il Palermo, vissuto dagli spalti della Curva Nord, e per la sua straordinaria capacità di incarnare la passione più genuina per i nostri colori, il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del Club e della grande famiglia rosanero", ha scritto il club di viale del Fante. xd6/ari/gtr