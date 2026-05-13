Malagò “Derby Roma? Spero trovino soluzione che va bene a tutti”

ROMA (ITALPRESS) - "Non ho nessun ruolo per dire nulla su questo argomento. Mi auguro trovino una soluzione che più o meno possa andare bene a tutti. Non è certo una bella cosa questa diatriba". Così il candidato alla presidenza della Figc, Giovanni Malagò, a margine dell'assemblea di Lega Serie A a Roma. "Ho consegnato la parte formale, poi oggi mi sono occupato di altre cose", ha concluso parlando della formalizzazione della sua candidatura alla guida della Federcalcio. mec/glb/gtr