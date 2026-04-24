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Tg News – 24/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ok definitivo della Camera al Dl Sicurezza - Arriva il decreto Schillaci, medici di base in rivolta - Medio Oriente, Ghalibaf lascia i negoziati - Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi - Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo - Fisco, 11,3 milioni di italiani non pagano l’Irpef - Roma, la società allontana Ranieri e punta su Gasperini - Veolia, al Fuorisalone un'installazione sulla sicurezza ambientale - Previsioni 3B Meteo 25 Aprile azn