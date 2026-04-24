Energia, in crescita i consumi elettrici nel primo trimestre

ROMA (ITALPRESS) - Nel primo trimestre dell'anno sono cresciuti i consumi elettrici in Italia. A marzo il fabbisogno nazionale ha raggiunto i 26,5 miliardi di chilowattora, con un aumento del 2,8% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo rileva Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Il dato conferma un andamento positivo diffuso in tutto il Paese: +1,9% al Nord, +3,1 al Centro e +4,6 al Sud e nelle isole. Anche i consumi industriali mostrano segnali di crescita, con l’indice che monitora circa mille imprese energivore in aumento del 3,9%, segnando il settimo mese consecutivo di incremento. Sul fronte della produzione, le fonti rinnovabili hanno coperto il 39,3% della domanda elettrica nazionale. In particolare continua la crescita del fotovoltaico, che con 4 miliardi di chilowattora registra un aumento del 17,1% rispetto allo scorso anno, grazie soprattutto all’espansione della capacità installata. La produzione nazionale ha soddisfatto quasi l’80% della domanda complessiva, mentre il restante fabbisogno è stato coperto dall’energia importata dall’estero, in aumento rispetto allo scorso anno. abr/gtr