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Tg Sport – 23/9/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Italia, scatta la Nations League contro il Belgio: il piano di Mancini - Frattesi: “Mancini-bis scelta giusta, alla Lazio per Gattuso” - Juventus, emergenza portieri dopo l'infortunio di Grabara - Under 21, Baldini prepara la corsa agli Europei - Ciclismo, trionfo Italia nella staffetta mista - Motori, Hadjar rinnova con la Red Bull - Sinner accelera per il rientro in Asia - Napoli abbraccia l’America’s Cup azn