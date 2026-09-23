“Future Trends” si rinnova, studi inediti e realtà aumentata allo STEP di Milano

MILANO (ITALPRESS) - Studi inediti e tecnologie innovative per capire la trasformazione digitale: nuova vita per "Future Trends", l'installazione che presenta le principali tendenze del futuro attiva a Milano, allo Step FuturAbility discrict, lo spazio tecnologico che rappresenta l’impegno di Fastweb Vodafone nel promuovere la digitalizzazione del Paese. Il visitatore di Future Trends, presentata al pubblico durante un weekend a ingresso gratuito il 26 e 27 settembre, ha la possibilità di esplorare attraverso la realtà aumentata un futuro in cui robot, droni e autostrade del futuro intelligenti e tecnologiche saranno davvero a supporto quotidiano dell'uomo. f12/fsc/gsl