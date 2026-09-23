Approvato il ddl delega sul nucleare sostenibile, Pichetto “Giornata storica”

ROMA (ITALPRESS) - L'Aula del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astensioni, ha approvato definitivamente il ddl di delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il provvedimento è stato incardinato nel testo approvato dalla Camera e illustrato dal senatore Rosso, su mandato conferitogli il 22 luglio scorso dall'8a commissione. "Oggi è una giornata storica per l'Italia: il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nuovo nucleare", ha sottolineato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. ads/mca1 (Fonte video: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica)