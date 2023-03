Tg Sport – 22/3/2023

In questa edizione: - Retegui l'uomo del momento, la nazionale si affida a lui? - Eterno Ibra, con la sua Svezia per Euro 2024 - Colpo in Turchia per l'Olimpia, Milano ha ancora speranza - Ciccone batte Roglic ed Evenepoel, un antipasto del Giro d'Italia - Milano - Cortina, le gare di pattinaggio in fiera? Fontana: "Pista a costo zero" - Sabato da Portimao il Via al Motomondiale, tutti sfidano Pecco Bagnaia ari/gsl