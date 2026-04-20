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Tg Sport – 20/4/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inter, missione scudetto: primo match point nel weekend - Milan, vittoria di misura a Verona: aggancio al Napoli - Juventus, missione Champions: 2-0 sul Bologna - Napoli, rottura totale con Lukaku: il belga verso l’addio - Gasperini-Ranieri, rottura a Trigoria: la Roma si gioca tutto - Basket, 27esima giornata: show di Milano, blitz di Brescia e Venezia - Tennis, tabellone Madrid: Sinner guida la pattuglia azzurra - La Barba al Palo - La Juve è tornata, buon divertimento a tutti azn