Ferrovie, Strisciuglio: “Da luglio al via il servizio regionale ad Afragola”

ROMA (ITALPRESS) - "Dal 1° luglio parte il Frecciarossa che unisce la Puglia a Napoli: è un messaggio molto importante perché materializza, con questo servizio, il beneficio dei lavori che si stanno realizzando sull'itinerario Bari-Napoli". Così l'ad di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, a margine degli Stati generali dei Trasporti e della Logistica organizzati da Confindustria a Roma. "Il servizio parte da Lecce, coinvolge tutte le principali città della Puglia e arriva fino a Napoli, passando anche per la stazione di Afragola, dove qualche giorno dopo si avvia anche il servizio regionale, quindi da stazione solo dell'Alta Velocità diventa anche una stazione di interscambio modale". col4/sat/gsl