Home Video News esteri Cavalieri “Egitto ha il giusto peso per essere mediatore in Medio Oriente”
Cavalieri “Egitto ha il giusto peso per essere mediatore in Medio Oriente”
ROMA (ITALPRESS) - “In questo momento di grande destabilizzazione geopolitica, l'Egitto è forse uno dei Paesi, se non l'unico sul fronte arabo, ad avere una caratura per presentarsi come mediatore”. E’ l’opinione di Chiara Cavalieri, presidente dell’Associazione italo-egiziana Eridanus, intervistata dall’agenzia Italpress. lcr/azn