Tg Sport – 20/3/2023

In questa edizione: - Inter - Juventus, decide Kostic tra le polemiche anche in era Var - La Lazio vince il derby, il Napoli continua a volare - Dominio Red Bull anche in Arabia, Ferrari troppo lente - La Milano Sanremo parla olandese, trionfa Van Der Poel - La Barba al Palo - Ma dove va la Juve? gm/gtr