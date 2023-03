Tg Sport – 2/3/2023

In questa edizione: - Pogback alimenta il traguardo Champions per la Juventus - Fa Cup: le favole che rendono il calcio magico. E in Italia? - Superbike, si torna in pista. Bautista uomo da battere - Laigueglia 2023: trionfa Peters. Lunedì torna la Tirreno-Adriatico - Il Milan a La Maura, l’Inter ad Assago. San Siro non interessa più gm/gtr