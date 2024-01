Tg Sport – 2/1/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Hien il primo colpo di gennaio, calciomercato tra voci e attese - Show del Liverpool col Newcastle, i Reds da soli in vetta - Il ritorno di Nadal, vittoria dopo 349 giorni - Fontecchio protagonista in NBA, battuto anche Doncic - La Coppa d’Africa condiziona il campionato italiano - Rohan Dennis, dietro la tragedia un carattere enigmatico glb/gsl