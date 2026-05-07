Tg Sport – 7/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inter, Chivu verso il rinnovo fino al 2028 a 3 milioni a stagione - Juventus: Vlahovic tra il rinnovo e le sirene di Bayern e Barcellona - Milan: il caso Leao e il rischio di una cessione in saldo - Torino, pronto un triennale per Rino Gattuso - Internazionali d'Italia: Berrettini ko all'esordio, avanzano Paolini, Bellucci e Basiletti - Volley: Perugia sul tetto d'Italia, Lube battuta 3-0 - Ciclismo, parte domani il Giro d’Italia 2026, un’edizione per scalatori - Palermo Ladies Open si confermano torneo storico per tennis italiano azn