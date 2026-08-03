Don Mazzi, l’ultimo saluto a Milano sulle note di “Io vagabondo”

MILANO (ITALPRESS) - Commozione e lacrime tra le tante persone presenti ai funerali di Don Mazzi a Milano. All'uscita dalla Basilica di Sant’Ambrogio, la bara è stata accompagnata da un lungo applauso; sopra il feretro, un fiore di girasole. Mentre la bara veniva caricata sul carro funebre, i giovani di Exodus hanno salutato il loro educatore sulle note di "Io vagabondo" dei Nomadi. col5/mgg/gtr