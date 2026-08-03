Home Video News Cronaca Tg News – 3/8/2026
Tg News – 3/8/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - A Milano l’ultimo saluto a Don Mazzi, il prete degli ultimi - Ceuta, si indaga su possibile azione di gruppi criminali - Migranti, Viminale: “In un anno sbarchi crollati del 55%” - Frammenti di drone ucraino su spiaggia Mar Nero, 6 vittime - Iran: “Abbattuto drone Usa sullo stretto di Hormuz” - Caso Delmastro, protesta alla Camera dei 5Stelle - Emergenza caldo in Italia, oggi bollino rosso per 27 città - Previsioni 3B Meteo 4 Agosto mrv