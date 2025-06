Tg Sport – 18/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lautaro risponde a Sergio Ramos, l’Inter fa 1-1 col Monterrey - Euro Under 21, pari azzurro con la Spagna - La Virtus Bologna è campione d’Italia, dedica a Polonara - Debutto vincente sull’erba per Sinner, colpo di Cobolli - Europei scherma, oro fioretto donne e argento sciabola uomini gsl