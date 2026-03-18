Tg Sport – 18/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: - Champions League: Real, Arsenal, PSG e Sporting volano ai quarti - Atalanta a Monaco: missione orgoglio contro il Bayern - Rivoluzione Inter: Manu Koné e Palestra per il nuovo ciclo - Svolta Cremonese, via Nicola arriva Giampaolo - Coppa d'Africa 2025: il Senegal perde a tavolino, Marocco campione - Caos a Miami: pioggia e ritardi frenano il debutto di Sinner - Formula 1: La pausa di Aprile e la riorganizzazione del calendario azn