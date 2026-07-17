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Roggero “Pentito? Sì ma bisogna trovarsi in certe situazioni… Profondamento deluso da giustizia”
MILANO (ITALPRESS) - "Se sono pentito? col senno di poi... ma bisogna trovarsi in certe situazioni". Lo ha detto il gioielliere Mario Roggero, rispondendo ai cronisti, al suo arrivo al carcere di Bollate. E rispetto alla giustizia italiana, ha risposto: "mi sento profondamente deluso" (ITALPRESS) . xp9/abr/gtr