Roggero “Pentito? Sì ma bisogna trovarsi in certe situazioni… Profondamento deluso da giustizia”

MILANO (ITALPRESS) - "Se sono pentito? col senno di poi... ma bisogna trovarsi in certe situazioni". Lo ha detto il gioielliere Mario Roggero, rispondendo ai cronisti, al suo arrivo al carcere di Bollate. E rispetto alla giustizia italiana, ha risposto: "mi sento profondamente deluso" (ITALPRESS) . xp9/abr/gtr