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Tg News – 17/7/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ordine di carcerazione per Roggero, atteso a Bollate - Ddl sicurezza, Meloni: “Chi commette reati non va risarcito” - Trump accusa la Cina, poi minaccia due emittenti tv - Sestri Levante, Musumeci: “Presto Ddl per piscine sicure” - Nel Savonese 15enne muore folgorato al Luna Park - Bankitalia, Pil a 0,6% e poi 0,4% nel 2027, rischio da Hormuz - Addio a Osvaldo Bagnoli, portò il Verona allo scudetto - Anas, scatta il piano "Estate sicura 2026". Previsti 440 milioni di spostamenti - Previsioni 3B Meteo 18 Luglio azn