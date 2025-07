Tg Sport – 16/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - François Modesto è il nuovo direttore tecnico della Juventus - Frattesi confermato da Chivu, Kean resta alla Fiorentina - Mondiali di Singapore, doppio argento per l’Italia nel fondo - Martin torna a Brno per provare a fermare Marquez - Milano-Cortina, Malagò "La forza delle medaglie è la loro semplicità" azn