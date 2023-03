Tg Sport – 16/3/2023

In questa edizione: - Prima la paura poi la storia, che serata a Napoli - Anche il Real ai quarti, ora grande attesa per il sorteggio - Oltre al danno la beffa, Leclerc perde 10 posizioni in griglia - Egonu dominante, Milano travolta dalla sua futura giocatrice - Frank Chamizo positivo, tolto il bronzo del Mondiale 2022 - Sofia Goggia la discesista più forte per la quarta volta in carriera gm/gtr