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Tg Sport – 15/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - F1: Hamilton trionfa a Barcellona, primo successo in Ferrari - Svezia da cinque stelle, Costa d’Avorio al 90° e processo al Brasile - Milan, Cardinale accelera per Amorim - Juventus: ribaltone Carnevali, si riapre il caso Vlahovic - VNL 2026: super Italia a Ottawa, battuti gli Stati Uniti 3-2 - Sinner,76 settimane da numero uno, Paolini stabile al top - L'Italbasket di Banchi torna a Folgaria per il ritiro estivo - New York Knicks campioni Nba: delirio e feste folli nella Grande Mela /gtr