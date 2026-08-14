Tg Sport – 14/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Nuoto Europei, ancora Sara Curtis oro e record del mondo nei 50 dorso - Atletica Europei, trionfo Derkach nel triplo e Pernici quinto negli 800 - Masters 1000 Cincinnati: Bellucci avanza al secondo turno - Juventus, in arrivo Lucumi dal Bologna - Milan, tre acquisti nel mirino e respinte le offerte per Tiago Gabriel - Lazio, sbloccato l’arrivo di Frattesi dall’Inter - Inter, muro del Liverpool per Curtis Jones - Coppa Italia, al via i 32esimi di finale azn