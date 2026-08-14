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Ponte Morandi, Bucci “Questa data sarà per sempre un faro per Genova”
GENOVA (ITALPRESS) - "Le infrastrutture non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. È un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per la nostra città e non solo, come la Lanterna". Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria ed ex sindaco di Genova, a margine della commemorazione del crollo di Ponte Morandi. xa8/mrc/gtr