Ponte Morandi, Bucci “Questa data sarà per sempre un faro per Genova”

GENOVA (ITALPRESS) - "Le infrastrutture non devono mai avere ripercussioni sulla vita delle persone. È un monito che questa data porterà per sempre, è un faro per la nostra città e non solo, come la Lanterna". Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Regione Liguria ed ex sindaco di Genova, a margine della commemorazione del crollo di Ponte Morandi. xa8/mrc/gtr