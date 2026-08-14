Ponte Morandi, Rixi “Il ricordo sia un monito per chi verrà dopo di noi”

GENOVA (ITALPRESS) - "Oggi il tema è mantenere aperto e costante un ricordo non solo per rispetto delle vittime, ma anche per monito a chi verrà dopo di noi, che si ricordi che magari è vero che lavorare sull'autostrada comporta disagi alla cittadinanza e non fa acquisire voti, ma salva vite. E quindi tra avere altri morti o avere qualche disagio, io sono per avere qualche disagio". Così Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, a margine della commemorazione del crollo del Ponte Morandi a Genova. xa8/mrc/gtr