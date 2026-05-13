Tg Sport – 13/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Elezioni FIGC: Malagò scioglie le riserve, è sfida totale con Abete - Calcio: la Champions blocca il mercato, da Vlahovic a Lewandowski tutti in attesa - Mondiali 2026: Ancelotti carica il Brasile, rebus Neymar tra i convocati - Milan: ritiro anticipato per Allegri in vista della trasferta di Genova - Istituzioni e Sport: Bove incontra La Russa al Senato per il primo soccorso - Internazionali d’Italia: Sinner-Rublev domani per i quarti di finale - NBA sotto shock: morto a soli 29 anni Brandon Clarke - Mattarella riceve il Collare d’Oro dal CIO, "Lo sport è linguaggio universale" azn