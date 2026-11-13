Giornata del diabete, Mulè “Con Legge 130 Italia all’avanguardia nel mondo”

ROMA (ITALPRESS) - "Nel celebrare la Giornata Mondiale del Diabete, in occasione della quale oggi si terrà un convegno sul tema alla Camera dei deputati - la cui facciata sarà illuminata di blu - l'Italia può rivendicare a ragione un primato di visione e lungimiranza. La legge 130 del 2023, che mi onoro di aver promosso ottenendo l'approvazione del Parlamento all'unanimità, ha messo il nostro Paese all'avanguardia nel mondo su prevenzione e presa in carico di bambini e adolescenti con diabete di tipo1 e celiachia. Al termine di questa legislatura, abbiamo l'orgoglio di aver dato respiro a una norma che rappresenta una svolta epocale nell'approccio a queste patologie. È stato possibile grazie al concorso di tutti gli attori interessati: dal ministero della Salute all'Istituto Superiore di Sanità, da medici e ricercatori alle associazioni dei pazienti per arrivare all'approccio responsabile delle aziende. Il seme della legge 130, che introduce lo screening da 0 a 17 anni per il diabete di tipo1 e la celiachia, sta già dando i suoi frutti: la strada da percorrere è ancora lunga. Accanto alla prevenzione che dovrà contare su una dote finanziaria continua, siamo impegnati nell'accompagnamento di pazienti e famiglie nella gestione del diabete così come la ricerca rimane il faro per il futuro. Si tratta di continuare su un percorso virtuoso nel quale tutti gli attori coinvolti si sono distinti per maturità". Lo dichiara il promotore della iniziativa Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.(ITALPRESS) col/trl/gsl