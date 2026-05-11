Tg Sport – 11/5/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Internazionali d’Italia, Sinner travolge Popyrin, ora derby azzurro negli ottavi - Milan: crisi profonda e contestazione, Tare propone il ritiro ma Allegri frena - Roma: rimonta folle a Parma e aggancio al quarto posto, Malen uomo della provvidenza - Inter: Thuram si ferma in allenamento, finale di Coppa Italia a rischio - La Liga: Barcellona campione di Spagna, Rashford e Ferran Torres stendono il Real - Scherma: trionfo azzurro in Colombia, Alberta Santuccio regina a Medellin - MotoGP: Martin è tornato, Bagnaia "incompiuta" nel weekend di Le Mans - La Barba al Palo - Il Milan non 'ceda' Allegri alla Nazionale azn