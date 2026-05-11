Serra indoor di marijuana scoperta nel Palermitano, arrestato un 19enne

PALERMO (ITALPRESS) - Gli agenti della Polizia di Stato hanno scoperto e sequestrato, a Carini, nel Palermitano, una serra indoor di marijuana. Arrestato un 19enne per illecita coltivazione. I poliziotti, nel corso di controlli, hanno avvertito un odore forte ed acre provenire dall'area circostante una serie di ville. Una di queste ha attirato l'attenzione degli agenti. Si trattava di un edificio che, a dispetto dell'apparente stato di abbandono, ricadeva nel contesto di una fitta vegetazione, presentava unità esterne di condizionatori in funzione, le finestre chiuse ed un impianto di videosorveglianza nascosto tra le fronde. La somma di questi elementi ha convinto i poliziotti ad inoltrarsi lungo la stradina sterrata che conduceva all'ingresso della villa ed a contattare i Vigili del Fuoco per effettuare l'accesso. L'ispezione all'interno dei locali ha evidenziato l'esistenza di una vera e propria serra indoor di marijuana, con 318 piante in diversificata fase di fioritura, 3 grossi sacchi di marijuana, essiccata e congelata dentro un bancone frigorifero, una lunga serie di cavi e trasformatori che alimentavano numerose lampade alogene in funzione per assicurare la crescita delle piante ed i condizionatori accesi per garantire il microclima ideale alla fioritura. Nel corso del controllo, si è presentato sull'uscio della villa, un giovane residente di Carini. Il 19enne, pur non essendo il proprietario dell'immobile, è risultato collegato alla produzione della marijuana. Per questo motivo è stato arrestato per produzione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. Con riguardo a quest'ultima contestazione, sono in corso approfondimenti circa la quantificazione del danno economico arrecato alla rete pubblica. L'arresto è stato convalidato dal gip, che ha disposto per il giovane la misura degli arresti domiciliari. Accertamenti sono in corso per risalire al proprietario dell'immobile ed ai destinatari della droga. vbo/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)