Tg Sport – 11/11/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ultimi ritocchi a Coverciano verso la Francia e caso Zaniolo - Vigilia di tensione per la Francia, Mbappé al centro del caso Zidane - Serie A: il Sassuolo riparte da D'Aversa dopo l'esonero di Aquilani - L'Inter lavora ai rinnovi e pensa all’emergenza in attacco - Errani e Paolini volano in semifinale alle WTA Finals di Indian Wells - Musetti e Sonego avanzano al torneo ATP di Stoccolma - MotoGP: intervento perfettamente riuscito al piede per Bagnaia - Bedin sottolinea la centralità dei giovani della Serie B in Under 21 mrv