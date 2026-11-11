Imprese e sostenibilità, a Roma l’evento “Private Markets e Esg” di Assofondipensione

Imprese e sostenibilità, a Roma l’evento “Private Markets e Esg” di Assofondipensione

ROMA (ITALPRESS) - Finanziare la crescita delle imprese e la transizione sostenibile attraverso i mercati privati, coniugando investimenti nell'economia reale e tutela del risparmio previdenziale. È il tema al centro del convegno "Private markets e ESG: la prossima frontiera della sostenibilità", promosso da Assofondipensione a Roma. mec/fsc/gtr