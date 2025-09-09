Home Video News Cronaca Tg News – 9/9/2025
Tg News – 9/9/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele attacca i vertici di Hamas riuniti a Doha - Flotilla, colpita barca di Greta Thunberg - Zelensky denuncia raid russo con 24 civili uccisi nel Donetsk - Nepal nel caos, migliaia di giovani in piazza contro governo - Caso Almasri, indagata capo gabinetto Ministero Giustizia - Tir contro camper in fiamme, muore bimba su E45 a Perugia - Addio allo scrittore Stefano Benni - L'Italpress cresce in Cina e amplia la collaborazione con CCTV+ - Previsioni 3B Meteo 10 Settembre gsl