Tg News – 9/4/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Esercito israeliano ordina evacuazione di gran parte di Beirut - Corre il prezzo del petrolio, di nuovo sopra i 100 dollari - Meloni “Il Governo c’è fino alla fine, non scappo dai problemi” - Caso Equalize, spiati anche Vieri e Corona, Tognazzi e Lucarelli - La maxi-frana in Molise si sta fermando - Sinner in sofferenza batte Machac e va ai quarti a Montecarlo - Tra le più belle città del mondo per gli inglesi c’è anche Napoli - Banca Generali al fianco della Milano Art Week, due nuove opere per BG ArTalent - Previsioni 3B Meteo 10 Aprile gsl