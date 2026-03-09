Home Video News Cronaca Tg News – 9/3/2026
Tg News – 9/3/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Difesa Nato intercetta un missile diretto in Turchia - Rubio “Teheran vuole tenere il mondo in ostaggio” - Cinque calciatrici iraniane chiedono asilo all’Australia - Crans-Montana, cinque nuovi indagati, c’è anche il sindaco - Famiglia nel bosco, arrivano gli ispettori del Ministero - Frana Niscemi, per gli esperti “il rischio resta elevato” - Mattarella alle donne: “L’equilibrio non è ancora alla pari” - Iran, Tajani “Lavoriamo per de-escalation” - Previsioni 3B Meteo 10 Marzo azn