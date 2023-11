Tg News – 9/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Attentato a ex leader del PP catalano - Indi, ultimo appello dal Console italiano - Israele apre strada verso Gaza Sud per i civili palestinesi - Era dell’Isis l’uomo arrestato in metro a Milano ad Agosto - Morta dopo cena in pizzeria, ipotesi avvelenamento - Italiani sfiniti dalle crisi, 9 su 10 si aspettano aumenti - Orlandi-Gregori, ok dal Senato a commissione d’inchiesta - Previsioni 3B Meteo 10 Novembre gsl