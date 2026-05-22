Padova, distrutte 7 tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate

PADOVA (ITALPRESS) - Oltre sette tonnellate di sigarette di contrabbando sequestrate a Padova sono state distrutte dalla Guardia di finanza al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. I tabacchi illegali, riportanti i marchi contraffatti "Marlboro" e "LeM", erano stati intercettati lo scorso gennaio dai finanzieri del Gruppo Padova durante un controllo nei pressi della tangenziale nord della città. Il carico, nascosto dietro macchine usate per il caffè espresso all'interno di un autoarticolato frigorifero, comprendeva 35.082 stecche di sigarette prive dei contrassegni dei Monopoli di Stato. Le analisi dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le perizie effettuate da personale della Philip Morris hanno confermato non solo la contraffazione dei prodotti, ma anche la loro pericolosità, evidenziando livelli di monossido di carbonio superiori ai limiti consentiti e caratteristiche di combustione non conformi alle normative europee e nazionali. La distruzione è avvenuta con la collaborazione gratuita dell'inceneritore di Padova, mentre le macchine usate come copertura sono state smaltite tramite il Centro di Coordinamento RAEE. Secondo gli investigatori, il carico avrebbe generato un'evasione fiscale di circa 1,4 milioni di euro tra accise e Iva. Il conducente del mezzo, cittadino moldavo, arrestato per contrabbando aggravato e contraffazione, ha patteggiato una pena di due anni di reclusione, oltre alla confisca del profitto del reato e alla distruzione dell'intero carico sequestrato. tvi/mca3 (fonte video: Guardia di Finanza)