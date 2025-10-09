Tg News – 9/10/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Israele e Hamas firmano la prima fase dell'accordo di pace - Trump: "Usa coinvolti nel mantenimento della pace a Gaza" - Raid russi sulla regione ucraina di Sumy - Caso Almasri, no processo per Nordio, Piantedosi, Mantovano - Uccide i figli neonati e li nasconde nell'armadio, arrestata - Udine, investita fuori casa mentre va a scuola, morta 17enne - Roma, crolla una parte del tetto di Regina Coeli - Lombardia in missione in Giappone, alleanza per innovazione e sviluppo - Previsioni 3B Meteo 10 Ottobre